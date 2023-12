Sérgio Conceição: «O que falhou? Falhou o treinador do FC Porto»

A carregar o vídeo ... Sérgio Conceição explica o que significa o adeus do FC Porto à Allianz Cup... em 14 palavras Sérgio Conceição explica o que significa o adeus do FC Porto à Allianz Cup... em 14 palavras

O FC Porto foi esta quarta-feira eliminado na fase de grupos da Allianz Cup ao perder, por, com o Estoril, num encontro que ficou decidido já nos descontos, com golos de Rafik Guitane (90'+1) e de João Carlos, de penálti (90'+5).Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição mostrou-se visivelmente desagradado com a exibição da equipa, mas também com aquilo que considera que podia ter feito de diferente e não fez."O que falhou? Falhou o treinador do FC Porto. Falhou, perdemos. Acho que nos momentos cruciais, não tivemos a competência de fazer golo e depois o Estoril sempre que saía para o ataque saía com perigo. Houve muita coisa que correu mal, a culpa é do treinador. Parabéns ao Estoril, que está pela primeira vez na final four da Allianz Cup e com mérito", começou por dizer o treinador do FC Porto, em declarações na Sport TV."Sim, claro. O próximo jogo é sempre o mais importante, não há que levantar a cabeça nada, há que baixar. Temos que dentro do campo, a começar por mim, fazer mais e não perder jogos desta natureza. Houve muita coisa que não me agradou, a começar pelo que poderia ter feito como treinador. O que podia ter feito melhor? São situações que vamos falar dentro do balneário.""Tenho muitos anos de futebol, os ensinamentos não são de um jogo", terminou.