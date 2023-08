Sérgio Conceição operado aos dois joelhos não falha ida ao Dragão

Sérgio Conceição foi operado anteontem aos dois joelhos pelo especialista José Carlos Noronha, mas a sua presença, ao fim da tarde de hoje, no Estádio do Dragão, está garantida. O treinador vai orientar a equipa à distância, a partir de um camarote, uma vez que está a cumprir uma suspensão de 23 dias pelos incidentes que protagonizou na Supertaça, frente ao Benfica.Mesmo condicionado por essa intervenção cirúrgica, que surgiu como consequência da carreira de jogador, Sérgio Conceição apresentou-se ontem no Olival para tirar a limpo as confirmações que surgiram durante a sua operação, relativas à saída de Otávio e à chegada de Moutinho.