Em dia de aniversário, Sérgio Conceição recebeu nove 'reforços' vindos da equipa B para o treino da manhã desta quarta-feira, fruto das muitas ausências no plantel principal, não só por causa dos internacionais mas também devido à extensa lista de lesionados.Rodrigo Pinheiro, Dinis Rodrigues, Romain Correia, Gustavo Lacerda, João Mendes, Nilton Varela, Gui Guedes, Abraham Marcus e Wendel Silva juntaram-se aos trabalhos da equipa principal, compondo o grupo que treinou no relvado do Olival.No boletim clínico mantêm-se os nomes de Samuel Portugal, Pepe, Marcano, Wendell, Zaidu, Iván Jaime e Gabriel Veron, todos limitados a tratamento às respetivas lesões.