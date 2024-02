Sérgio Conceição: «Os jogadores devem estar felizes pelo que fizeram»

Após o FC Porto vencer () o Arsenal e colocar-se em vantagem nos oitavos de final da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição surgiu visivelmente satisfeito na zona de entrevistas rápidas. Em declarações à DAZN, o técnico dos dragões elogiou a forma como a equipa interpretou o plano de jogo."Não nos podemos esquecer que estamos a meio da eliminatória. Os jogadores devem estar felizes pelo que fizeram. Houve pouco tempo para trabalhar, mas trabalhámos de uma forma muito focada e com muita determinação. Percebemos os pontos fortes do adversário. A equipa interpretou na perfeição os espaços que tinha que pisar para condicionar o adversário e também o que tínhamos na frente, com esse espaço, para ferir o adversário. Foi um bom jogo, de Champions. Mais bola do adversário, mais mais perigo da parte do FC Porto.""Era um dos pontos fortes. Estivemos muitíssimo bem naquilo que era a chegada da bola aos corredores laterais. Também condicionámos a ligação por dentro. Na primeira fase, o Ben White mete por dentro, com o Rice criam um quadrado. Depois o Odegaard e Havertz nas meias a darem a solução e a explorarem os movimentos à profundidade dos alas. Foi tudo preparado e visto. Mesmo nas bolas paradas, em que têm 10 golos em situações como estas. Cantos fechados com bloqueios. Já obtiveram muitos golos, na minha opinião, por falta sobre o guarda-redes mas em Inglaterra parece que não funciona dessa forma. Estávamos preparados para um árbitro que pudesse não dar falta sobre o nosso guarda-redes ou sobre os nossos jogadores. Parabéns aos jogadores que interpretaram na perfeição o plano de jogo.""Tenho pedido que perca a emoção. Quando se assina contrato com um clube como o FC Porto, vindo do Famalicão, com todo o respeito, tem que perder a emoção. Quando tem que falar com um colega mais velho tem que fazê-lo, tem que ter coragem e determinação de perceber que está por mérito. Tem coisas a melhorar, mas estamos cá para isso. A confiança é total. Confiança também no Fábio Cardoso e Zé Pedro, que estiveram no banco. Temos um grupo competitivo e depois estou cá eu para perceber qual o melhor onze."