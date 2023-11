Sérgio Conceição paga multa de estacionamento após um mal-entendido

Sérgio Conceição foi multado, esta quinta-feira, por ter estacionado o seu Bentley num lugar reservado a deficientes, junto ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde se dirigiu para prestar declarações como testemunha.Segundo apurou, tudo não passou de um mal-entendido. Quando o treinador do FC Porto chegou ao local foi aconselhado a deixar a sua viatura no lugar em causa, porque supostamente seria destinado a testemunhas e foi precisamente nessa qualidade que foi notificado a comparecer no referido tribunal.No sentido do trânsito, o sinal que indica aquele lugar como reservado a deficientes está tapado por uma publicidade, sendo que o chão não tinha qualquer pintura a sinalizar o lugar como exclusivo ao referido estacionamento. Caso se tivesse apercebido, "Sérgio Conceição nunca teria estacionado naquele lugar".Quando se apercebeu da situação, o treinador já tinha o reboque junto ao seu carro e disponibilizou-se imediatamente a pagar a multa referente à infração, bem como o valor correspondente ao acionamento do reboque. Ainda de acordo com as informações recolhidas por Record, o treinador do FC Porto vai apresentar queixa na Câmara Municipal do Porto, por considerar que a sinalização em causa é errónea e não cumpre o código da estrada.