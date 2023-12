Sérgio Conceição: «Pelo ambiente, parece que o campeonato ficou decidido hoje»

O FC Porto perdeu esta segunda-feira frente ao Sporting, por, no clássico da 14.ª jornada da Liga Portugal Betclic, num jogo em que os dragões estiveram reduzidos a 10 desde o minuto 51, altura em que Pepe viu o cartão vermelho direto após agressão a Matheus Reis.Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição disse que o primeiro golo do Sporting resultou de um erro da sua equipa, comentou o ambiente vivido em Alvalade e vincou o facto de o campeonato decidir-se apenas em maio."Sensação? A sensação que tenho é que perdemos três pontos e por todo aquele que foi o ambiente, os festejos, realmente somos uma equipa forte, que está aqui para dar luta até ao final. O campeonato parece que ficou decidido hoje pelo ambiente, não digo que não se festeje as vitórias, mas estamos em dezembro, fazem-se as contas em maio, mesmo com 10, foi o jogo em que encontrei o Sporting com mais dificuldades, sinceramente", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações à Sport TV."O golo do avançado do Sporting nasce de uma situação que trabalhamos e que não correu tão bem, queríamos uma equipa compacta e curta. Em termos de jogo jogado, acabámos a primeira parte por cima do Sporting, no início da segunda parte há o lance do Pepe, que foi expulso. Mesmo assim não demos o jogo por perdido e continuámos."Há uma situação com o Navarro, que não tem noção que está só. Faltou-nos definir melhor no último terço e decidirmos de uma forma diferente. É normal que o Sporting chegasse mais vezes, uma vez que tínhamos um jogador a menos. As equipas estudam muito bem as equipas adversárias, têm pessoas competentes que fazem essa análise. A forma como nós entrávamos na equipa do Sporting, achei que foi dos jogos mais fáceis. Parece um contrasenso, mas vi coisas que o comum dos mortais não vê.""Não tenho leitura porque ainda não vi. O VAR existe para ver as situações que são dúbias e que o árbitro não vê. Se formos coerentes durante o jogo não há problema nenhum, mas quando usámos o VAR. Atrás do VAR estão sempre pessoas e têm o seu critério e por vezes decidem mal. Não estou a dizer que perdemos o jogo com isto. Fazemos conta em maio, estou muito convicto do que estou a dizer", terminou.