Sérgio Conceição: «Penso que a época acabou para o Zaidu...»

Sérgio Conceição antecipou que Zaidu deverá não jogar mais esta temporada devido a lesão. "Penso que é uma lesão grave… Nasce de uma falta nítida, limpa, para nós, à frente da grande área adversária e dessa falta nasce a lesão do Zaidu. Estamos a ter alguma falta de sorte com as equipas de arbitragem. Não quero entrar por aí, mas… Penso que acabou a época para ele. Estamos tristes, ficamos abalados com essa situação… Uma falta clara, ficamos sem um jogador para o resto da época", disse, na flash interview à Sport Tv1.