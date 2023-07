Sérgio Conceição punido com 30 dias de suspensão e multa de 10.200 euros

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu Sérgio Conceição com 30 dias de suspensão e multa de 10.200 euros.





Em causa estão ocorrências no jogo entre o FC Porto e o Casa Pia da pretérita edição do campeonato. Vasco Matos, treinador adjunto dos gansos à data do sucedido e atual técnico principal do Santa Clara, também foi punido com 30 dias de suspensão, mas com uma multa inferior, de 4.080 euros.Os dois treinadores, protagonistas de uma troca de palavras durante o referido encontro, podem recorrer desta decisão para o Conselho de Justiça ou para o TAD e o do FC Porto corre o risco de, entre outros jogos, falhar a Supertaça, frente ao Benfica, a 9 de agosto.De resto, também o 4.º árbitro dessa partida, Hélder Carvalho, foi punido com uma repreensão por "erro nos relatórios e atraso no seu envio".

"Mais se julga arquivar os autos relativamente às restantes condutas dos demais Arguidos (nomeadamente, os Árbitros Manuel Oliveira, Carlos Campos e Fábio Silva; Alexandre Bento e Faustino Santos, ambos Delegados da Liga Portuguesa de Futebol Profissional),dada a inexistência de prova de qualquer ilícito disciplinar", pode ler-se ainda no acórdão a que Record teve acesso.