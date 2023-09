Sérgio Conceição quebra o silêncio: siga a conferência de antevisão ao jogo com o E. Amadora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de o ter feito pela última vez a 8 de agosto, no lançamento da Supertaça perdida para o Benfica, Sérgio Conceição volta esta sexta-feira a conceder uma conferência de imprensa, desta feita com o propósito de antever o jogo de amanhã, na Reboleira, frente ao E. Amadora (19H15), referente à 5.ª jornada da Liga Betclic. O treinador do FC Porto quebra, assim, ao fim de 37 dias, o silêncio a que se remeteu nas últimas semanas.