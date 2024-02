Sérgio Conceição responde a Arteta: «Eles quiseram jogar, nós quisemos ganhar»

Após o FC Porto-Arsenal (1-0), Mikel Arteta deixou críticas à postura dos jogadores portistas neste encontro da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, considerando que houve um número excessivo de faltas dos futebolistas da casa. Confrontado com estas palavras, Sérgio Conceição respondeu."É uma visão, eles quiseram jogar, nós quisemos ganhar...", disse o treinador dos dragões na conferência de imprensa.Um pouco depois, e sobre a forma como a formação inglesa joga, nomeadamente a maior posse de bola dos gunners, Conceição lembrou as armas de cada equipa, assim como as ideias: "O treinador adversário tem uma escola que privilegia muito a posse de bola, antigo adjunto do Guardiola, e acham que a melhor forma de ganhar é privilegiando essa posse. Depende da equipa e dos intérpretes, assim como da estratégia. 40-60% de posse de bola não é um escândalo. A posse de bola tem que ver com o que se faz com ela, nós temos uma posse mais ligada e um jogo mais direto para os nossos avançados."