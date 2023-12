Sérgio Conceição sobre David Carmo: «Houve um mau comportamento»

Sérgio Conceição comentou esta sexta-feira a situação de David Carmo, que foi relegado para a equipa B do FC Porto depois de ter entrado em choque com Pepe , como Record adianta esta sexta-feira."Infelizmente a comunicação social sabe tudo de uma forma muito rápida, embora às vezes seja a verdade na sua totalidade. É um facto que, a nível disciplinar, houve um mau comportamento do atleta. A nível desportivo, é um atleta que tem de competir. A nível emocional e técnico-tático está atrás de outros jogadores e na equipa B também poderá também vir a estar atrás, depende do empenho e do que o António Folha entender. Poderá ter mais possibilidades para competir lá. Depende do contexto, da aplicação. É um jogador que está abaixo daquilo que nós queremos. Tem de demonstrar mais se quer ser opção", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Leixões, marcado para sábado (20h30) no Estádio do Dragão."Foi algo que se passou no seio do grupo. Não vou falar em público sobre isso. O que é que os jogadores querem? Jogar. O melhor espaço para o fazerem é a equipa B. A mim, pagam-me para tomar decisões. A nível desportivo está abaixo de outros. Se eu perder mais uns jogos, mandam-me embora... (imita Abel). Vivemos de resultados. O que tem feito nos jogos e treinos está abaixo do que quero. Todos os jogadores têm de estar empenhados. Há o mercado de janeiro, que agita sempre a cabeça dos jogadores e há a questão dos empresários. Não devemos aceitar determinadas situações. Eu não aceito. Estou aqui para defender o FC Porto. Um jogador, um treinador, um empregado do FC Porto têm de ter rendimento. Rendimento tem a ver com os pilares de que o presidente fala: ambição, rigor, competência e paixão pelo que se faz."David Carmo, de 24 anos, como Record destacou, tomou a palavra após terem sido escalpelizadas as incidências do clássico de Alvalade e fez rebentar uma bomba sem pré-aviso à frente de todo o grupo. Carmo assumiu-se como injustiçado e vítima de tratamento diferenciado por parte da equipa técnica. Só que, nesse momento, foi mais longe e bateu de frente com Pepe indicando os casos em que o veterano terá falhado sem ter sido alvo de uma penalização desportiva como a que tocou ao próprio David Carmo após a má exibição no Estoril.