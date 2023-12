Sérgio Conceição: «Ter contrato com o FC Porto não basta. É preciso jogar à FC Porto»

Sérgio Conceição fez, esta sexta-feira, a antevisão ao jogo entre FC Porto e Casa Pia, agendado para amanhã, pelas 20h30, no Estádio do Dragão, e voltou a frisar que é preciso uma entrega total de todos para que se cumpram os objetivos."São jogos diferentes. Temos que juntar aquilo que fizemos de bom, e não tem a ver com esses jogos com o Estoril. Temos de olhar para aí e ver o que fizemos de bom e de menos bom, juntando o que fizemos em casa no processo ofensivo, porque criámos muitas situações para chegar ao intervalo com o jogo resolvido. Temos de ver em que momentos defensivos não fomos competentes, e vamos preparar o próximo jogo contra o Estoril. Tenho a convicção plena que vamos perceber o que temos de fazer para ganhar de forma tranquila ao Estoril, e desculpem que diga isto. Se pegarmos na nossa qualidade individual, que o Estoril também tem, temos tudo para ganhar o jogo. Isto foi analisado, o trabalho foi feito, e daqui a umas semanas jogaremos com o Estoril, e vocês verão a resposta que temos de dar nesse jogo. Amanhã é o Casa Pia. É perceber o que a equipa está a fazer e a não fazer nesses momentos de jogo que falamos sempre, e depois perceber que o estado de espírito e a mentalidade têm de estar sempre presentes. Depois começam a falar de mim, a dizer que estou a atacar os jogadores. Estou-me a atacar a mim. Ter contrato com o FC Porto não basta. É preciso jogar à FC Porto e é preciso essa mentalidade. O que é ter uma mentalidade competitiva? É exatamente ter uma determinação grande no jogo, superfocados nas tarefas ao serviço do coletivo. Isso é ser um jogador à FC Porto. E para todos os outros que compõem os diferentes departamentos, e vocês vão pegar nisso outra vez, incluindo a equipa técnica e o treinador, não basta ter contrato. É preciso sentir o clube", referiu o treinador do FC Porto.