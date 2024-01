Série documental sobre Pinto da Costa estreia a 15 de março

A Prime Video anunciou nesta segunda-segunda-feira que a série documental sobre Pinto da Costa, intitulada 'Senhor Presidente - O Campeonato de uma Vida', vai estrear no próximo dia 15 de março.O documentário de três episódios vai contar com testemunhos de Vítor Baía, Iker Casillas, Herman José, Joana Marques, Fernando Santos, Rui Moreira, Valentim Loureiro e Rui Reininho, além de outras personalidades que já haviam sido reveladas, como Sérgio Conceição, Pepe, Madjer, André Villas-Boas, António Oliveira, Deco, Paulo Futre, José Mourinho, Jorge Mendes, Ramalho Eanes, Florentino Peréz, Joan Laporta e Miguel Ángel Gil Marín.As gravações da série documental decorreram durante um ano, tendo começado no lançamento da Fotobiografia do Presidente 'Largos anos têm 14.600 dias', a 16 de dezembro de 2022, no Estádio do Dragão. 'Senhor Presidente - O Campeonato de uma Vida' é da autoria de Cristina Arvelos, também produtora executiva, e de Pedro Lopes. A realização é da responsabilidade de Bruno Pinhal e Paulo Menezes.