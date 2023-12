Equipa de lendas do FC Porto bate Athletic Bilbao em jogo para celebrar aniversário dos bascos

Num ato que marcou o encerramento das celebrações do 125.º aniversário do clube basco, e que reedita a a estreia europeia de ambos os clubes, que data de 1956, San Mamés recebeu esta noite uma partida entre lendas do Athletic Bilbao e do FC Porto, que os dragões acabaram por vencer por 3-2.O FC Porto esteve representado por: João Pinto, Rui Barros, Pena, Paulo Assunção, Ricardo Costa, Marek Cech, Bruno Vale, Ricardo Silva, Maxi Pereira, Rubens Júnior, Gaspar, Manuel José, Filipe Oliveira, Djalma e Malafaia.No lado oposto atuaram jogadores históricos como Aritz Aduriz, Susaeta, Iturraspe, Iraizoz, Fernando Amorebieta, Julen Guerrero, Bittor Alkiza, Rafa Alkorta, Ismael Urzaiz e Mikel San José.