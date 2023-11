Site especializado diz que FC Porto tem presença garantida no Mundial de Clubes de 2025

O FC Porto tem presença garantida no Mundial de Clubes de 2025, a realizar no verão daquele ano, nos Estados Unidos da América, a primeira edição da reformulada versão de 32 participantes. As contas são do portal especializado Football Rankings, que indica FC Porto, Inter, Bayern Munique, Manchester City, Real Madrid e Chelsea como as equipas já com presença assegurada, os últimos três por via de terem conquistado as últimas edições da Liga dos Campeões.O portal traça dois cenários de apuramento para a competição. Um via ranking da UEFA e outro via ranking da FIFA, ambos com sistema de pontos por mérito desportivo e a quatro anos. Ainda que seja provável que o apuramento das 12 equipas europeias que participarão na prova passe por um destes sistemas pontuais, até ao momento ainda não há um anúncio oficial do formato de apuramento que irá enquadrar o Mundial de Clubes 2025, sendo que, no limite, até pode vir a ser apresentado um outro tipo de enquadramento.Certo é que os dragões são efetivamente a equipa mais bem posicionada no ranking da UEFA a quatro épocas, com 61 pontos, seguindo-se o Benfica, com 59 pontos.