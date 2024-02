«Somos os teus soldados, que nunca te deixarão»: a mensagem dos Super Dragões nas redes sociais

Os Super Dragões deixaram esta manhã uma mensagem nas redes sociais, um dia depois da detenção de 12 pessoas, incluindo o líder da claque, Fernando Madureira, e a sua mulher, Sandra Madureira."Só os mais fortes sobrevivem, nós seremos eternos. Somos os teus soldados, que nunca te deixarão", pode ler-se numa storie do Intagram, um excerto das músicas cantadas pela claque nos estádios.Recorde-se que ontem, no âmbito da Operação Pretoriano, a PSP realizou uma série de buscas no Porto, tendo apreendido três carros de luxo na casa de Madureira, um cofre com 50 mil euros em notas e bilhetes para jogos de futebol. Nas restantes residências encontrou drogas (cocaína e haxixe), uma arma de fogo, entre outros items.Os 12 detidos passaram a noite na cadeia e vão hoje ser presentes a primeiro interrogatório judicial. Em causa, segundo a nota divulgada pelo Ministério Público, "está a prática dos crimes de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo ou em acontecimento relacionado com o fenómeno desportivo, coação agravada, ameaça agravada, instigação pública a um crime, arremesso de objeto ou de produtos líquidos e atentado à liberdade de informação."