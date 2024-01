Sondagem informal por Bozenik sem avanços

O ponta-de-lança Robert Bozenik, do Boavista, está no radar do FC Porto. O esloveno, de 24 anos, agrada tanto a Sérgio Conceição como à estrutura do futebol, mas essa referenciação não deve conhecer avanços. Ao que Record apurou, foi realizada uma sondagem informal mas não está a ser trabalhada qualquer proposta nesta fase, até porque a prioridade no mercado de inverno não está colocada no reforço do ataque, mas sim no recrutamento urgente de um defesa-central, de preferência por empréstimo, que ainda não está consumado.O dianteiro regista 9 golos e 2 assistências em 20 jogos pelos axadrezados e tem merecido rasgados elogios da crítica. A atenção do FC Porto sobre o jogador só chegou ao conhecimento do Boavista na sequência do recente dérbi disputado no Bessa e que custou a perda de dois pontos aos azuis e brancos, uma partida onde Bozenik obrigou Diogo Costa a brilhar a grande altura. Tratou-se de uma mera sinalização verbal, sem indicação de que possa ser colocado em andamento qualquer processo negocial.A SAD liderada por Vítor Murta enfrenta dificuldades financeiras, mas não descura a vertente desportiva. Mesmo assim, e tal como sucedeu em relação a Pedro Malheiro e à investida do Benfica, se chegar uma proposta significativa admite abrir a porta à venda de Bozenik já em janeiro. As sondagens pelo goleador têm sido frequentes, estando em aberto possibilidades de saída até ao final do mês para alguns dos principais campeonatos europeus. Por esse motivo, o Boavista, que detém uma parte significativa do passe, aponta o arranque das conversações para a fasquia dos 10 milhões de euros.O FC Porto, por sua vez, parece guarnecido no eixo ofensivo. Taremi ainda volta da Taça da Ásia, juntando-se nessa altura a Evanilson, Toni Martínez e Namaso. Fran Navarro, por sua vez, foi emprestado ao Olympiacos, mas com opção de compra que não é obrigatória, pelo que também poderá regressar ao Dragão. Mesmo assim, com o iraniano em final de contrato, poderia haver espaço no verão para um avançado com o perfil do boavisteiro caso a SAD entendesse fazer investimentos para o futuro apesar da indefinição provocada pelo conturbado período pré-eleitoral que o clube atravessa. Algo, ao que apurámos, bastante improvável.Robert Bozenik tem contrato até 2026, pelo que o Boavista considera ter essa situação blindada, contando a seu favor ainda com a personalidade e compromisso do dianteiro cujo comportamento tem sido irrepreensível. Até por isso, e não sendo novidade a existência de abordagens de mercado pelo internacional esloveno, a confiança é de que o rendimento não sofrerá qualquer quebra, a começar desde já pela visita à Luz da próxima sexta-feira.