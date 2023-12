Stephen Eustáquio candidato a futebolista do ano do Canadá

O médio Stephen Eustáquio, que alinha pelo FC Porto, da I Liga portuguesa, está nos três candidatos à distinção de futebolista masculino do ano do Canadá, que será atribuída na sexta-feira, revelou hoje a federação daquele país (CSA).

Alphonso Davies, defesa esquerdo do campeão alemão Bayern Munique e vencedor do galardão em 2018, 2020, 2021 e 2022, e Jonathan David, primeiro em 2019 e avançado dos franceses do Lille, do treinador português Paulo Fonseca, concorrem com o jogador 'azul e branco', segundo mais votado no ano anterior por treinadores e jornalistas locais.

Stephen Eustáquio, de 26 anos, fez cinco golos em 45 duelos ao serviço do FC Porto em 2023, conquistando uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal, além de ter juntado seis jogos e um tento pela seleção principal do Canadá na Liga das Nações da CONCACAF, cuja final da edição 2022/23 foi perdida pelos 'canucks' frente aos Estados Unidos (2-0).

Já o prémio feminino tem como candidatas a defesa Ashley Lawrence e a média Jessie Fleming, ambas do tetracampeão inglês Chelsea, e a ponta de lança Cloé Lacasse, que rumou aos londrinos do Arsenal no verão, após ter vencido campeonato, Taça da Liga e Supertaça pelo Benfica, num total de 17 golos anotados em 19 encontros pelas 'águias'.

A dianteira, de 30 anos, está pela primeira vez no pódio dos galardões da CSA, num ano em que o Canadá, campeão olímpico em Tóquio2020, foi afastado na fase de grupos do Mundial feminino, que se realizou entre julho e agosto, na Austrália e na Nova Zelândia.