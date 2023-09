Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Stephen Eustáquio será um dos melhores médios-centro de Portugal e do Mundo» Luís Vasco, antigo guarda-redes de Sporting e E. Amadora, convive há muitos com a família do médio portista





• Foto: Reuters