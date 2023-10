Suíços destacam prejuízo do FC Porto em contraste com lucros dos rivais

O site suíço Swiss Ramble, especializado em questões financeiras associadas ao desporto, faz esta segunda-feira uma análise às contas anuais de 2022/23 divulgadas pelo FC Porto e destaca o elevado prejuízo em contraciclo com os lucros apresentados pelos principais rivais.Os azuis e brancos apresentaram números negativos na ordem dos 47,627M€, em contraste com os valores positivos dados a conhecer por Sporting (25,2M€), Sp. Braga (20,3M€) e Benfica (4,2M€). Essas sociedades deram, em conjunto, lucro de 49,7M€, o que deixa a SAD portista ainda mais exposta a críticas à sua gestão.No estudo que faz sobre o Relatório e Contas do FC Porto, o Swiss Ramble aponta as conquistas desportivas centradas na Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça, bem como presença nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, para depois realçar que nem isso permitiu o fecho no 'verde'.Tal como Record, já havia feito, o site suíço nota que a quebra de mais-valias nas transações de passes de jogadores, sensivelmente na casa dos 70M€ (de 83M€ para 14M€), provocou uma queda no abismo. O exercício anterior contava com os encaixes pelas vendas de Luis Díaz, Vitinha e Fábio Vieira.Em 2022/23, o acionar de opção de compra de Diogo Leite pelo Union Berlin rendeu uma mais-valia de 5,7M€ após dedução de 1,226M relativos a, entre outros capítulos, "custos com serviços de intermediação prestados pela PP Sports, Lda", a empresa do agente Pedro Pinho conhecido por ser próximo de Pinto da Costa. Francisco Conceição, por sua vez, deixou 5M€ de mais-valia quando partiu para o Ajax.O Swiss Ramble atribui ainda um acréscimo de receitas (15M€) a um percurso melhor sucedido na Liga dos Campeões, mas que acaba por ser anulado pela subida de custos verificada em capítulos como os custos com pessoal (12M€) e outras despesas (7M€).