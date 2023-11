Super Dragões cantaram nome de Pinto da Costa e houve assobios no Dragão

Um dos pontos de interesse do encontro entre FC Porto e Montalegre era perceber como se iriam comportar as bancadas do Dragão, depois dos ânimos exaltados que se verificaram na última assembleia geral do clube, com agressões envolvidas.Durante praticamente 90 minutos, o ambiente foi pacífico, com as claques a apoiarem normalmente a equipa e as outras bancadas a juntarem-se em alguns momentos.Ainda assim, já perto do final da partida, houve um momento de divisão, quando os Super Dragões, a principal claque dos azuis e brancos, começaram a cantar o nome de Pinto da Costa. Nesse preciso momento, ouviram-se alguns assobios no Dragão.