Super Dragões de Cascais: «Quem não estiver com o presidente em 2024 sai imediatamente da claque»

O núcleo dos Super Dragões de Cascais ameaçou com expulsão - do próprio núcleo e até da claque - quem não apoiar Pinto da Costa nas eleições do FC Porto agendadas para o próximo ano."Quem não estiver com o presidente na eleição para 2024 sai imediatamente do núcleo e da claque. Aqui ou somos pretos ou brancos, não cinzentos. Assumam-se! Não queremos ninguém com Deus nem com o Diabo. Por isso a nossa posição é apoiar quem nos deu muito desde 1982. Os Super Dragões demarcam-se de qualquer elemento que apoie AVB2024 ou outro qualquer candidato", pode ler-se numa publicação do grupo na sua página de Instagram. Recorde-se que, até ao momento, Nuno Lobo já oficializou a sua candidatura e André Villas-Boas deixou em aberto essa hipótese.De notar que a publicação contou com um 'gosto' de Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões.