Super Dragões lançam críticas aos "adeptos oportunistas": «Gente da crítica fácil no sofá, das grupetas do Whatsapp»

Os ânimos continuam incendiados no seio do FC Porto, ainda mais agora, na sequência da derrota no terreno do Estoril, que atirou a equipa para fora da final four da Allianz Cup. A agitação, inserida no calor do clima pré-eleitoral, levou mesmo os Super Dragões a emitirem um comunicado nas redes sociais."Isto não são portistas, são oportunistas. São gente da crítica fácil no sofá, das grupetas do Whatsapp, são pessoas que vibram mais com a adrenalina das eleições do que com a do rectângulo do jogo", começa por ler-se na páginas da claque mais representativa do FC Porto.Um alegado adepto do FC Porto e alegado apoiante de André Villas-Boas terá desejado a derrota dos dragões no compromisso decisivo de apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Shakhtar Donetsk, num grupo de WhatsApp criado com o objetivo de apoiar a candidatura do antigo treinador à presidência dos azuis e brancos."Infelizmente, este adepto - que se identificou - e tantos outros apoiantes de AVB que aqui e ali já dizem publicamente que querem que o FC Porto perca são apenas a face visível de muitos que querem mais a vitória eleitoral, do que a união de grupo, e o melhor para o FC Porto, clube que nos honra não só pelo sucesso desportivo, mas pelos melhores valores", prossegue o comunicado."Obrigado a todos que foram ao Estoril apoiar de forma indefectível o clube e que estão e estarão sempre do lado certo da História. Obrigado àqueles que não são ingratos e desleais ao clube e que não põem a sua agenda pessoal e interesses eleitorais à frente de um clube que desde há 130 anos é diferente, para melhor. Aos que querem que o FC Porto perca: mais cedo ou mais tarde vão perceber que os errados nesta história são vocês. Erros podemos fazer todos, mas querer que o FC Porto perca não se admite a ninguém nesta casa. A ninguém", concluiu-se.