Super Dragões negam envolvimento nos atos de vandalismo na casa de Villas-Boas e apelam ao Ministério Público

A claque 'Super Dragões' emitiu um comunicado esta quarta-feira a rejeitar qualquer envolvimento nos atos de vandalismo ocorridos na última madrugada junto da casa de André Villas-Boas. Além disso, é feito um apelo ao Ministério Público para que identifique os responsáveis o mais rápido possível."Perante mais uma tentativa mal disfarçada de associar os Super Dragões a atos de vandalismo ocorridos na madrugada de hoje na cidade do Porto - que lamentamos e repudiamos -, apelamos a que o Ministério Público abra imediatamente um inquérito que apure as responsabilidades e as deixe claras e visiveis a todos", começou por escrever a claque, prosseguindo com um pedido para que se pare com a associação da expressão "guarda pretoriana" aos seus elementos."Pedimos a todos os intervenientes nestes tristes episódios que parem de associar palavras como 'guarda pretoriana' e 'continuação da violência' de forma indireta ao nosso grupo, que há 37 anos apoia de forma incondicional o FC Porto nos quatro cantos do mundo. Continuaremos a apoiar o FC Porto no futebol e nas modalidades, faça chuva ou faça sol, na vitória e na (rara) derrota. Viva o FC Porto", finalizou.