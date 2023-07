Taremi assume ter oferta do Everton e fala das vendas do Benfica: «Têm um génio estranho...»

Mehdi Taremi tem sido um dos nomes em destaque no que a rumores de transferências diz respeito e, em entrevista à imprensa iraniana, admitiu as abordagens do Al Hilal e do Everton, assim como uma do Newcastle no passado."Naquela altura não imaginava que eles fossem conseguir uma equipa tão boa que se classificasse para a Liga dos Campeões. Eles lutavam para não descer... Achei que ficar no FC Porto era melhor. E tivemos muitos jogos na Liga dos Campeões, não poderia perder isso. Agora existe uma oportunidade, mas mesmo agora, por exemplo, a oferta do Everton não me interessa", revelou o ponta-de-lança, admitindo depois que o Benfica é um clube que vende melhor do que o FC Porto."Isso é verdade. Eles têm um génio estranho a tratar das vendas. Viram por quanto o Enzo foi vendido para o Chelsea ao fim de seis meses? Conheço o trabalho deles, mas o FC Porto é um clube diferente. Um clube de muito sucesso. É menos provável que tenhamos grandes compras de jogadores, mas pegamos sempre os adversários pelos colarinhos. Reina um grande espírito neste clube", assumiu Taremi, completando: "O FC Porto é um clube muito grande. Tem um fundo brilhante. Todos os anos lutamos pelo campeonato e na Liga dos Campeões costumamos ir até à fase a eliminar. Claro que com este orçamento a nossa concorrência é limitada, mas ninguém pode dizer que somos uma equipa sem ambição."