Taremi confiante após o clássico: «No final seremos campeões e faremos história novamente»

Mehdi Taremi também usou a rede social X, após o clássico com o Benfica (1-0), para fazer um curto comentário ao jogo e deixar uma garantia ao universo azul e branco."Um dia ganhamos, outro dia perdemos, sem problema. Acontece no futebol, mas no final seremos campeões da Liga e faremos história novamente. Encontramo-nos no Dragão! Sempre juntos até ao fim, portistas", escreveu o avançado iraniano, ele que não deixou o relvado da Luz sem antes exibir a camisola do FC Porto aos adeptos do Benfica.Sem tocar no tema arbitragem, Taremi ainda partilhou a imagem deixada por Pepe na mesma rede social e acrescentou-lhe 'emojis' a rir.