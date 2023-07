No dia em que as manchetes em Itália estão relacionadas com a desistência do Inter em contratar Lukaku em definitivo, após a intromissão da Juventus no negócio, eis que o nome de Taremi passa a entrar na equação dos nerazzurri para reforçar o ataque. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, o iraniano dos dragões está numa segunda linha de opções, logo atrás de Folarin Balogun e ao lado de Álvaro Morata e M'Bala Nzola.Este interesse do Inter pode despoletar um verdadeiro dérbi milanês pela contratação de Taremi, uma vez que também o AC Milan acompanha com atenção o camisola 9 do FC Porto.De recordar que Taremi vai entrar na última época de contrato com os dragões e, segundo informou recentemente a imprensa italiana, pode estar acessível por um valor a rondar os 20 milhões de euros.