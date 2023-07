Taremi firme nos rumores

A presença em Old Trafford de Borna Khoramdel, advogado do empresário Alireza Nikoomanesh, que tratou da transferência de Taremi para o FC Porto, motivou uma série de rumores, sobretudo na imprensa iraniana, de que o avançado portista estaria a ser negociado com o Manchester United. Mas, segundo apurou, o goleador já nem sequer é representado por essa empresa de agenciamento. Noutro âmbito, Taremi também foi notícia em Itália, onde é alvo do AC Milan. Segundo as informações lá veiculadas, o FC Porto quer 20 milhões de euros pelo avançado.