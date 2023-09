Taremi já treinou sob as ordens de Sérgio Conceição no Olival

O FC Porto realizou na manhã desta quarta-feira mais um treino de preparação para a deslocação ao reduto do E. Amadora, marcada para sexta-feira e referente à 5.ª jornada da Liga Betclic.Neste ensaio, Sérgio Conceição já contou com a presença de Mehdi Taremi, que esteve ao serviço da seleção do Irão. Dos quatro internacionais do FC Porto, só Bernardo Folha ainda não foi integrado em treino no Olival e, segundo os dragões, "continua em trânsito após ter representado a seleção portuguesa de sub-21".No que toca ao boletim clínico, o FC Porto refere que Pepe, Marko Grujic e Romário Baró fizeram treino integrado condicionado, ao passo que Veron tornou a fazer tratamento.Os dragões encerram a preparação para o jogo com o Estrela amanhã de manhã, novamente no Olival e a partir das 10H30.