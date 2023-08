Taremi para Diogo Costa: «Mano, pára de roubar as minhas chuteiras»

Com o seu futuro no FC Porto ainda em dúvida - o Milan avançou com uma proposta a rondar os 15 milhões de euros - Mehdi Taremi mantém a descontração e mostra-se ativo nas redes sociais. No Instagram, o avançado portista até brincou com Diogo Costa a propósito do episódio em Vila do Conde, onde o guarda-redes defrontou o Rio Ave com umas chuteiras onde se liam as iniciais do atacante e uma bandeira do Irão."Mano, pára de roubar as minhas chuteiras, por favor", disse, entre risos, Taremi.