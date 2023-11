Taremi passou pelo Olival no regresso da seleção do Irão

Os internacionais do FC Porto continuam a regressar a conta-gotas. Esta quarta-feira foi a vez de Mehdi Taremi, que até passou pelo Olival, embora ainda não tenha treinado com os colegas.Os dragões, de resto, continuam a preparar a receção ao Montalegre, marcada para sexta-feira (20:45) e referente à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, com muitas baixas.Jorge Sánchez (México), Eustáquio (Canadá), Pepê (Brasil) e Gonçalo Ribeiro (Portugal sub-19) voltaram a estar ausentes devido às respetivas seleções, enquanto Samuel Portugal, Pepe, Marcano, Wendell, Zaidu, Iván Jaime e Veron fizeram tratamento às respetivas lesões. Face às referidas baixas, Gustavo Lacerda e João Mendes, do FC Porto B, voltaram a trabalhar com a equipa principal.Os azuis e brancos encerram a preparação para o jogo com o Montalegre amanhã de manhã, novamente no Olival. No final da sessão, Sérgio Conceição apresenta-se perante os jornalistas para fazer a antevisão ao jogo da Taça de Portugal, a partir das 12 horas.