Taremi exige 5,5 milhões de euros limpos por época ao Inter Milão

O jornal italiano 'Corriere dello Sport' noticiou que Mehdi Taremi está a pedir pelo menos 5,5 milhões de euros por época, livres de impostos, ao Inter Milão, clube que se encontra em melhor posição para o contratar no próximo verão.O mesmo artigo escreve que o ponta-de-lança do FC Porto aufere atualmente 1,8 milhões de euros anuais e que, para além do salário milionário que está a exigir ao emblema que o contratar, quer um prémio de assinatura.Refira-se que Taremi acaba contrato com os dragões no final desta temporada, pelo que nesta altura já se pode comprometer com outro clube.