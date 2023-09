Taremi quebra silêncio após declarações de Carlos Xavier

Taremi estreou-se a marcar esta época com um 'bis' na goleada de Irão sobre Angola Taremi estreou-se a marcar esta época com um 'bis' na goleada de Irão sobre Angola

A carregar o vídeo ...

No final do jogo em que apontou os primeiros golos na presente temporada, entre o seu Irão e a seleção de Angola , Mehdi Taremi foi confrontado com as palavras que lhe foram dirigidas por Carlos Xavier e que tanta tinta têm feito correr.O FC Porto logo saiu em defesa do seu goleador e, já depois de o antigo jogador do Sporting se ter retratado e pedido desculpa a Taremi , foi a vez da federação iraniana de futebol e da própria Amnistia Internacional condenarem as palavras de Carlos Xavier. A reação de Taremi surgiu agora."Ele [Carlos Xavier] disse coisas que estavam relacionadas com a nacionalidade e não apenas comigo. A federação perguntou-me se eu gostaria de fazer uma declaração contra ele e eu disse-lhes que isso não me importava e que faria o meu trabalho. Como as declarações tiveram uma vertente nacional, disse para a federação responder se assim quisesse, porque isto foi um insulto racista contra o povo iraniano", afirmou Taremi, citado pela imprensa do seu país.