Taremi reentra nas opções

Terminada a participação da Taça Asiática, Taremi voltou ontem a treinar no Olival e, sabe Record, seguiu com a comitiva para estágio, podendo voltar hoje a ser opção para Sérgio Conceição. Na antevisão, o treinador não confirmou este cenário, adiantando apenas que o iraniano já trabalhou.

"Ainda não tive uma conversa mais calma e tranquila com ele, irei tê-la agora até para ver se está disponível", explicou Conceição, que abordou ainda a adaptação do reforço Otávio: "Está a perceber quais são as nossas dinâmicas, aquilo que se faz aqui. É absolutamente normal, fizemos um trabalho para o sector defensivo no qual ele fazia de forma diferente do que queríamos em termos de comportamentos da linha defensiva. Está a adaptar-se bem, está muito feliz, contamos com ele."