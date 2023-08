Taremi reuniu-se com Pinto da Costa e a decisão está tomada: o iraniano fica no FC Porto

Taremi vai ficar no FC Porto em 2023/24. A decisão foi tomada após uma reunião entre o jogador e Pinto da Costa, informou o Porto Canal, confirmando-se a notícia do início da tarde desta quinta-feira.O canal televisivo dos dragões deu conta do compromisso assumido entre o presidente e o ponta-de-lança dos dragões, que dão por terminada a frente negocial com o Milan. "Uma reunião realizada entre Jorge Nuno Pinto da Costa e Mehdi Taremi esta quinta-feira determinou a continuidade do avançado iraniano no FC Porto em 2023/24 e o encerramento de negociações com o AC Milan tendo em vista a sua transferência", publicou o canal azul e branco no seu site.