Taremi vai assinar pelo Inter até 2026 e tem exames médicos marcados para amanhã

Taremi vai reforçar o Inter Milão e, segundo escreve a Gazzetta dello Sport, tem exames médicos agendados para amanhã. Também Gianluca DiMarzio, jornalista especialista em transferências, adianta a mesma informação, acrescentando que essa mesma bateria de exames terá lugar em Itália.Acordado já está um contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção, a ter início em 2024/25. Assim que os exames médicos sejam efetuados, o iraniano irá colocar o preto no branco, restando agora perceber qual será a sua situação no FC Porto até ao final da época.Recordar que, na antevisão à deslocação a Arouca, Sérgio Conceição disse que iria ter uma conversa com Taremi, não garantindo a sua convocatória para o encontro desta segunda-feira. Ainda assim, segundoapurou, o ponta-de-lança foi para estágio com o restante grupo.