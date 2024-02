Telemóvel de Fernando Madureira desbloqueado: acesso a mais provas abre porta a novas detenções

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O telemóvel de Fernando Madureira já foi aberto. Tem informação que poderá ser considerada relevante para o processo da ‘Operação Pretoriano’ e para outros que as autoridades estão a investigar. O CM sabe que esta foi só a primeira operação que visa membros dos Super Dragões. Mesmo quem esta quarta-feira não fique em prisão preventiva poderá vir a ser detido no âmbito de outros casos.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã