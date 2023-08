Terrenos onde nascerá a academia de formação do FC Porto com programa estratégico aprovado

O Parque Metropolitano da Maia recebeu luz verde da Câmara local para avançar. A CM Maia aprovou na segunda-feira, por unanimidade, o programa estratégico para aquele projeto autárquico, dentro do qual está prevista a construção da futura academia de formação do FC Porto."Representa um importante instrumento orientador do planeamento e ordenamento do território daquela área do município", disse o presidente da CM Maia , António Silva Tiago, citado em comunicado enviado à Lusa.Os terrenos, com mais de 370 hectares na sua globalidade e que ficam nas freguesias de Nogueira e Silva Escura e São Pedro Fins, vão receber um campus tecnológico, uma laboratório agro-florestal, um residência sénior e, entre outras valências, as zonas desportivas onde serão edificadas as estruturas azuis e brancas, estas com localização prevista entre o limite sul da Zona Empresarial Responsável e a A3.A CM Maia informou ainda que este programa estratégico será enquadrado na proposta da 2.ª revisão do Plano Diretor Municipal, em curso, de acordo com o sistema de execução previsto pelo mesmo, a promover pelo município e/ou privados.De recordar que a edificação de uma nova academia de formação para o FC Porto foi um dos objetivos traçados por Pinto da Costa aquando da recandidatura à presidência dos dragões no quadriénio 2020-2024.