Testes médicos de Taremi em Itália adiados

Ao contrário do que estava previsto, segundo informações com origem em Itália, Taremi não vai viajar esta terça-feira para Milão para realizar os exames médicos tendo em vista a sua contratação pelo Inter para a próxima época.





Depois da derrota do FC Porto esta segunda-feira, em Arouca, os procedimentos clínicos foram adiados para um momento mais oportuno.A Sky Itália adianta contudo que o acordo está concluído. O iraniano, de 31 anos, assinará pelos nerazzurri até junho de 2026, deixando os dragões no final da temporada como jogador livre após o seu contrato expirar.Depois de ter estado cerca de um mês ao serviço da sua seleção na Taça da Ásia, Taremi regressou a Portugal na semana passada e ontem esteve em Arouca, onde o FC Porto perder por 3-2 na 21ª jornada da Liga Betclic, com o avançado a saltar do banco na segunda parte.

Taremi prepara-se assim para deixar os azuis e brancos ao cabo da sua quarta época ao serviço dos azuis e brancos, ao serviço dos quais conta de momento 171 jogos disputados, 86 golos marcados e 44 assistências. O ponta-de-lança foi contratado no verão de 2020 ao Rio Ave, com o FC Porto a investir 4,725 milhões de euros na aquisição de 85 por cento dos seus direitos económicos.