Tiago Silva questiona diferença de faturação de bilheteira entre FC Porto e Sporting em 2022/23

Tiago Silva, jurista e adepto do FC Porto, comparou esta sexta-feira, na sua conta na rede social X, a receita conseguida em bilheteira entre os dragões e o Sporting, em 2022/23. Em setembro deste ano, depois de conhecidas as contas dos leões, Tiago Silva perspetivou que a receita portista naquele parâmetro deveria rondar os 12 milhões euros, ao passo que o Sporting apresentou receita de 19,59 milhões de euros."O Sporting faturou no ano passado cerca de 19,6M€ a título de bilheteira. O FC Porto vai faturar cerca de 12M€. Uma diferença de quase 8 M€. A média de espectadores no ano passado nos jogos em casa, foi: FC Porto: 41.380; e Sporting: 29.292. Parafraseando Vitor Catão, "onde pára o dinheiro"?", questionou.Esta sexta-feira, dia da apresentação do relatório e contas do FC Porto, ficou a saber-se que, em bilheteira, os dragões acumularam 10,8 M€, o que levou ao regresso do adepto ao tema com uma nova publicação: "Agora que os dados são conhecidos, vou só colocar aqui os valores finais e aguardar pelos cartilheiros que comentaram o tweet inicial. Vamos ver se não ficaram, entretanto, sem rede."A este propósito, importa esclarecer que o Sporting especifica que engloba na mesma rúbrica de bilheteira, no caso em 2022/23, a receita obtida com "Bilhetes de época", "Camarotes e business seats", "Bilheteira Liga dos Campeões e Liga Europa", "Bilheteira Liga Nacional" e "Outros", perfazendo os tais 19,59 M€.No caso do FC Porto, desde 2017/18 e por via da "alteração do modelo de exploração do Estádio do Dragão", segundo informaram os dragões no próprio relatório e contas, "as receitas relacionadas com a gestão e exploração do ‘Corporate Hospitality" passaram a ser consideradas na rubrica de ‘Publicidade e Sponsorização’". Ora, além dos já citados 10,8 M€ de bilheteira, no exercício de 2022/23 os portistas declararam proveitos de 27 M€ na tal rubrica de "Publicidade e Sponsorização".