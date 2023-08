Toni Martínez: «Árbitro esteve bem em dar o tempo que achou necessário»

Toni Martínez abriu caminho à vitória (2-1) do FC Porto sobre o Farense. No entanto, o avançado considera que a equipa não pode adormecer à sobra da vantagem mínimia e procurar logo mais golos."Muito feliz, primeiro pelos três pontos. Muito sofridos, mais do que queríamos. Entrámos bem, os primeiros 40 minutos foram competitivos e a verdade é que quando fizemos o primeiro tínhamos de ter a fome de ir por mais. Não temos de estar por barriga cheia porque pode acontecer um erro e sofrer um erro. Estamos felizes pelos três pontos, mas já estamos a pensar em corrigir os erros para ganhar de forma mais tranquila. Isto não é bom para ninguém", começou por dizer o espanhol, ao Porto Canal.Questionado sobre os momentos em que a partida esteve parada - árbitro deu 12 minutos de compensação e o encontro só acabou aos 90'+15 -, Toni Martínez vincou: "Tempo útil? É o tipo de jogos que quando saem os dados o FC Porto não está. Pausas não são boas para ninguém. Foi muito tempo perdido, houve muitas assistências aos jogadores do Farense. Ninguém gosta, mas tentámos. O árbitro esteve bem em dar o tempo que achou que era preciso. Felizmente, quisemos muito mais. E mais uma vez o Marcano, um profissional enorme, deu-nos os três pontos."