Treinador do Boca Juniors despede-se de Alan Varela: «Estou muito orgulhoso dele, é um ótimo rapaz»

jorge Almirón elogió a Alan Varela tras su último partido con la camiseta Azul y Oro.



Jorge Almirón, treinador do Boca Juniors, despediu-se na madrugada desta quinta-feira de Alan Varela, que vai rumar ao FC Porto. Em conferência de imprensa após a vitória suada dos argentinos na Libertadores, na 2.ª mão dos oitavos de final, diante do Nacional de Montevideu, o técnico referiu que o médio fez questão de jogar para se despedir dos adeptos, apesar de já ter transferência acertada para os dragões."Era um risco jogar os dois jogos. Falei com ele e tinha um pouco de medo [de o colocar em campo]. Ele já estava praticamente vendido e já o sabia. Pediu-me para jogar e para se despedir dos adeptos e fê-lo como se fosse a primeira vez. Não o conheço há muito tempo, mas estou muito orgulhoso dele. Representou muito bem a camisola do Boca, ser o nosso '5' não é fácil. É um ótimo rapaz e gosto muito dele. Espero que lhe corra tudo bem, merece o melhor", elogiou Almirón.Refira-se que Alan Varela, de 22 anos, foi titular no Boca (saiu aos 86 minutos), numa altura em que imperava o 2-2 no marcador. Foi necessário ir a penáltis para desbloquear o resultado e a equipa xeneize provou ser mais competente, vencendo por 4-2 no desempate.Comohavia antecipado, Alan Varela irá viajar para o nosso país ao final do dia para posteriormente ser oficializado como reforço do FC Porto. Vai assinar por cinco temporadas, até 2028.