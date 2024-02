Treinador do Cruzeiro confia em Gabriel Veron: «Vai ser muito importante»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nicolás Larcamón, treinador do Cruzeiro, esteve à conversa com os jornalistas e abordou o momento de Gabriel Veron, emprestado pleo FC Porto ao emblema brasileiro. O jogador só regressa à ação em março ou abril mas, ainda assim, o técnico tem confiança nas qualidades do jovem dragão.

"O Gabriel Veron, que está a treinar muito bem desde a chegada, vai ser um jogador muito importante para o Cruzeiro. Estou à espera que volte à ação para competir com os melhores recursos", realçou.