A atravessar um momento de menor fulgor no FC Porto, Toni Martínez surge esta quarta-feira apontado a três clubes italianos.De acordo com a imprensa transalpina, o avançado espanhol, de 26 anos, surge no radar de Udinese, Génova e Bolonha, trio que estuda a possibilidade de avançar para a contratação do ponta-de-lança, que no duelo de Guimarães, pela primeira vez em 110 jogos pelo FC Porto, não constou da ficha de jogo, depois de também não ter sido opção no duelo da Taça de Portugal, frente ao Vilar de Perdizes.Recorde-se que o avançado espanhol renovou contrato com o FC Porto em abril, prolongando assim o seu contrato com os dragões até 2027. Apesar dos quatro anos de contrato que ainda tem pela frente, Toni Martínez tem o futuro no FC Porto em aberto, tal comoavançou em tempo oportuno.Até ao momento esta época, Toni Martínez leva um total de 327 minutos, distribuídos por nove partidas e um total de dois golos marcados.