Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Último treinador de Galeno no Brasil continua a seguir o extremo: «Tirava sempre um coelho da cartola» Ariel Mamede viu o jogo contra o Shakthar e não se mostra surpreendido com a exibição do portista