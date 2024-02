Último treino do FC Porto antes da receção ao Rio Ave ainda com quatro baixas

O último treino do FC Porto antes da receção ao Rio Ave não trouxe grandes novidades para Sérgio Conceição, que voltou a ter quatro jogadores indisponíveis na sessão de trabalho realizada no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.Além de Zaidu (Nigéria) e Mehdi Taremi (Irão), que permanecem ao serviço das respetivas seleções, Marcano, em tratamento, e Gonçalo Borges, que evoluiu para treino integrado condicionado, permanecem no boletim clínico.O duelo com o emblema de Vila de Conde, referente à 20.ª jornada da Liga Betclic, está marcado para este sábado, pelas 20h30, no Estádio do Dragão.