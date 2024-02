Um jogo de suspensão e multa de 4.080€ para team manager do FC Porto: «Não há bolas, cara***?»

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o team manager do FC Porto, expulso na deslocação dos dragões a Arouca, com um jogo de suspensão e multa de 4.080 euros.Segundo o mapa de castigos, conhecido esta sexta-feira e que cita o relatório do árbitro, na altura Rui Correia "saiu deliberadamente da área técnica para protestar com um elemento da equipa de arbitragem e com o delegado da Liga dizendo o seguinte: 'Não há bolas cara***? F***-se!'".O FC Porto, refira-se, foi ainda punido com uma multa de 1.910 euros por uso de engenhos pirotécnicos por parte dos seus adeptos, outra de 612 euros por insultos ao guarda-redes do Arouca e, por fim, uma de 2.040 euros devido ao atraso no regresso para a segunda parte desse jogo.Fábio Cardoso e Wendell levaram um jogo de suspensão cada um, o central por ter visto o vermelho por acumulação de amarelos e o lateral esquerdo por ter cumprido uma série de cinco cartões amarelos.