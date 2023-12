Union Berlim de olho em Toni Martínez

Toni Martínez está na agenda do Union Berlim para reforçar o ataque na segunda parte da época. A notícia foi avançada pela emissora 'Sport 1', que deu conta do interesse do clube alemão no empréstimo do ponta-de-lança, de 26 anos, até ao final da época.Não obstante o facto de ter contrato com o FC Porto até 2027, o espanhol há muito que desapareceu das primeiras opções de Sérgio Conceição. Soma apenas 334 minutos, distribuídos por 12 jogos, e não é titular desde o início de setembro, quando os portistas empataram frente ao Arouca, no Dragão.Quanto a golos, Toni Martínez conta somente com dois remates certeiros nas duas primeiras jornadas do campeonato.Há um ano, o espanhol esteve nas cogitações do Augsburgo, mas nessa altura o FC Porto recusou-se a abrir mão do jogador. Nesta fase, mesmo estando a jogar pouco, é pouco provável que Sérgio Conceição venha a ceder o ponta-de-lança, uma vez que Mehdi Taremi vai estar ao serviço da seleção do Irão na Taça Asiática durante um largo período de tempo.