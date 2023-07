Van Ewijk fora dos planos do FC Porto

Van Ewijk foi ontem apontado como alvo do interesse do FC Porto. O jornal holandês ‘Leeuwarder Courant’ indicou que os dragões também teria entrado na corrida pelo defesa do Heerenveen, de 22 anos, que já foi alvo do Sporting e suscitou também a cobiça do Augsburgo. Van Ewijk continua com o seu futuro por definir e, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, a contratação do lateral-direito não está nos planos da SAD portista.