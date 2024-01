Vão ser imputados crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal a Fernando Madureira, avança a CMTV

A CMTV avançou esta quarta-feira que vão ser imputados os crimes de branqueamento de capitais e de fraude fiscal a Fernando Madureira por venda de bilhetes e dos cerca de 50 mil euros em notas que foram hoje apreendidos. Este enquadramento permitirá ao Ministério Público avançar com um pedido de prisão preventiva para o líder da claque Super Dragões, afeta ao FC Porto, mas também à sua mulher, Sandra Madureira. Estes crimes têm moldura penal máxima de 8 anos.Entretanto, Fernando Madureira, assim como Vítor Catão e Fernando Saúl, oficial de ligação aos adeptos do FC Porto e speaker do Estádio do Dragão, foram transferidos para a esquadra da Bela Vista, no Porto.